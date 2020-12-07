Pilli “Yurt dışında okuyan ve ülkeye gelecek Kıbrıslı Türk öğrencilere ev karantinası uygulanacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli yurt dışında öğrenim gören ve ülkeye gelecek Kıbrıslı Türk öğrencilere “ev karantinası” uygulanacağını açıkladı.

“Ülkeye ailesini görmeye gelecek öğrenciyi 7 gün karantinada tutamayız” dedi, bu konuda çalışma yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yurt dışında öğrenim gören ve ülkeye gelecek Kıbrıslı Türk öğrencilere karantina ücreti konusunda “Çocuklarımız için ne gerekirse yapılacak” dedi.

Mecliste konuşan Pilli, öğrenci aileleri ve öğrenci temsilcileri ile, eğitim ve maliye bakanları ile konuştuğunu ifade ederek “Ülkemize gelecek öğrencilerimizle ilgili ne gerekirse yapacağız” diye konuştu.

Pilli, “Ev karantinası diye düşündük, yaptık ve yapacağız” diyerek öğrencilerle ilgili ev karantinası uygulanacağına ilişkin çalışma yapıldığını açıkladı.

“Bazı öğrencilere ev karantinası uygulayacağız” diyen Pilli, “Öğrencilerimiz zaten ne yapmaları gerektiğini biliyorlar” şeklinde konuştu.

Pilli, “Bir öğrenci bu ülkeye ailesini görmeye gelecekse o öğrenciye 7 gün karantina uygulayamayız” dedi.

“Ev karantinası uygun değilse otele gidecekler, ödeyecekler”

Pilli, “Ev karantinasına ilişkin ortamı uygun olmayanlar otelde karantinada kalacaklar, ücretini de ödeyecekler” diye de ekledi.

Eğitim Bakanı aracılığıyla ülkeye gelecek Kıbrıslı Türk öğrencilerle iletişime geçmeye çalıştığını ifade eden Pilli, ailelerle temas kuracağını, ev karantinası şartlarını göreceklerini anlattı.