Kayıtlı işsizlerin sayısında azalma

Kıbrıs’ın güneyinde kayıtlı işsizlerin sayısında geçen Ağustos ayında gerek yıllık, gerekse aylık bazda azalma olduğu haber verildi.

Politis gazetesi, İstatistik Dairesi'nin dün paylaştığı verilere dayanarak yayımladığı haberinde, işsizlik oranını gösteren mevsimsel değişikliklere göre düzeltilmiş veriler temelinde, 2022 yılının Ağustos ayıyla kıyaslandığında işsizlerin sayısında 1705 kişi veya yüzde 11,4’lük bir azalma olduğunu yazdı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, geçen Ağustos ayında kayıtlı işsizlerin sayısının bir önceki aya göre yüzde 1,23 oranında azaldığını da kaydeden gazete, kayıtlı işsizlerin sayısının geçen Ağustos'ta 12 bin 881, bir önceki ay ise 13 bin 042 olduğunu ifade etti.

Gazete, ilçelerdeki iş bulma dairelerinde muhafaza edilen verilere göre, geçen Ağustos sonunda kayıtlı işsizlerin sayısının 13 bin 256 olduğunu da ekledi.