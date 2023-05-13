“Kayıt dışı parayı emanet olarak aldı”

Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosunda kayıt dışı para tespit edildi, söz konusu işyerinin müdürü G.D. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis, kayıt dışı paraların kim tarafından emanete bırakıldığını araştırıyor.

Polis memuru Naşit Akmansel mahkemede meselenin detaylarını anlattı. Akmansel, 12 Mayıs 2023 günü Girne’de faaliyet gösteren bir döviz bürosunda kripto paraya çevrilmek üzere emanete bırakılan ve geri iadesi istenen 70 bin doların soruşturulması esnasında söz konusu işyerine ait olmayan ve işyerinde sorumlu müdür olan zanlı G.D. tarafından emanete almış olduğu ancak kime ait olduğu yönünde izahat veremediği 180 bin dolar ve 200 bin Euro para soruşturma maksatları için işyerinden emare olarak alınıp zanlının derdest emri ile tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının ifadesinde parayı emanete bırakan kişiyi gördüğünde tanıyabileceğini ancak soy ismini bilmediğini belirttiğini mahkemeye aktardı.

Polis söz konusu iş yerinin kamera incelemesinin devam ettiğini, zanlının beyanlarının araştırılacağını ve aranan bir şahsın olduğunu belirterek ilk etapta zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.