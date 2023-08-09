“Kayıt dışı alım-satımın önüne geçilmeli”

Artan enflasyon, döviz karşısında eriyen TL ve yüksek vergi oranları araç alım-satım sektörünü derinden etkiledi. YENİDÜZEN’e konuşan galeri işletmecileri, 2’nci el araç fiyatlarının, 3 yıl öncenin “0 KM” araç fiyatlarına yükseldiğini söyledi, vergilerin düşürülmesi çağrısı yaptı.

Serap ŞAHİN

Artan enflasyon, dövizin rekor seviyelere çıkışı ve yüksek vergi oranları otomotiv sektörünü de etkiledi.

Döviz kurundaki artış ve kredi imkânlarının azalması, vatandaşların sıfır araba hayalini bitirdi. İkinci el araçlara yönelmeye çalışan vatandaşlara bir şok da ikinci el pazarındaki fahiş fiyatlar oldu. Otomotiv sektörü ikinci el araç satışlarındaki yüksek maliyetleri YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Fahiş fiyatların nedenlerini; dövizdeki dalgalanmalar, vergilerin yüksekliği, kayıt dışı alım-satım ve sıfır araç üretiminin durması olarak gösteren sektör temsilcileri, hükümetin vergi oranlarında bir düzenleme getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Oto galeri sektörü ne dedi?

Akın Motors Direktörü İbrahim Akın:

“Eskiden yeni araba aldığımız fiyata şimdi ikinci el alıyoruz”

İthal edilen araçların taşıma ücretlerinin yüksek olduğunu ve bu nedenle maliyetlerin arttığına dikkat çeken Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Eski Başkanı İbrahim Akın, “Alış fiyatları yükselince gümrük de artıyor. Önceden 7 bin Sterline satılan araçlar 13 bin Sterline çıktı. Girdiler çok yüksek” şeklinde konuştu.

Plakalı araçların da takasa giriş fiyatının arttığına vurgu yapan Akın, “Eskiden yeni araba aldığımız fiyata şimdi ikinci el alıyoruz” dedi.

Döviz kurlarının yükselmesinden dolayı kredi ile araç almanın zorlaştığını da vurgulayan Akın, “Her sektörde olduğu gibi artık otomotiv sektöründe de piyasada genellikle yabancılar araç alıyor” ifadelerini kullandı.

Akın, devletin vergilerin düşmesi için çalışma yaparsa araç fiyatlarının da düşeceğinin altını çizdi.

Nicosia Motors Satış Sorumlusu Emin Özel:

“Kredi ile araç satışı yüzde 90 durdu”

Pandemi sürecinden sonra, sıfır araç üretiminin durduğunu ve dünya genelinde fiyatların arttığını vurgulayan Nicosia Motors Satış Sorumlusu Emin Özel, bunun ikinci el araç satışlarına yansıdığını belirtti.

Dövizin yükselmesi, taşımacılık fiyatlarının çok yüksek olmasının da satış fiyatlarını etkilediğine dikkat çeken Özel, “Eskiden kredi ile çok araç satıyorduk. Fakat şu an kredi ile araç satışı yüzde 90 durdu.” şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde yapılan KDV indiriminin sektöre ve alıcılara çok katkısı olduğuna dikkat çeken Özel, tekrardan böyle bir çalışma yapılması durumunda sektörün hareketleneceğini belirtti.

Kaan Motors Direktörü Kaan Ogan:

“Vergiler korkunç boyutta”

İkinci el piyasasında araç maliyetlerinin yüksek olmasının en büyük sebebinin kayıtsız, elden alım satım yapan kişiler olduğuna işaret eden Kaan Motors Direktörü Kaan Ogan, “Eskiden insanlar keyif için bile araba alıyordu. Artık sadece ihtiyacı olana satıyoruz” dedi. Vergilerin korkunç boyutta olduğuna vurgu yapan Ogan, “Bizim motor ve araba satışımız var. Motosiklette yüzde 90’lara varan bir gümrükleme söz konusu. Normal arabanın tam 2 katı vergisi var. Arabada ise KDV çok yüksek. Yüzde 21.

Lüks araçlara uygulanan verginin yüksek, normal araçlara uygulanan verginin ise düşük olması gerektiğinin altını çizen Ogan, “Hükümetimiz bunu beceremiyor. Bir ayar yapılmalı” şeklinde konuştu.

Araç vergilerinin düşmesi durumunda fiyatların da düşeceğine dikkat çeken Ogan, özellikle kayıt dışılığın önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Ogan sözlerine şöyle devam etti: “Hükümetin antrepo iznini durdurması gerekiyor. Önlerine gelene bu izni veriyorlar. Yurtdışından gelenler galeri açmaya başladı buna da izin veriyorlar. Bu zor şartlarda ayakta kalmaya çalışıyoruz”

Tortuk Oto Galeri Direktörü Cihan Tortuk:

“Kayıt dışı alım-satımın önüne geçilmeli”

Tortuk Oto Galeri Direktörü Cihan Tortuk, “Kasabından tutun marketçisi inşaatçısına, sanayideki bütün tamirciler ve elektrikçiler ayaklı galeri. Hükümet bunlara el atmazsa fiyatlar hiçbir zaman düşmeyecek” ifadelerine yer verdi.

Plakalı ve plakasız tüm araçların değerinin şu an çok yüksek olduğunu vurgulayan Tortuk, “Al şatçılar dediklerimiz piyasadan 2015 model aracı 10 bin sterline alıp, 12 bin sterline satıyor. Ama biz aynı arabanın plakasız 2019 modelini 13 bin Sterline satıyoruz” dedi.

Kayıt dışılığının önüne geçilmezse fiyatların düşmeyeceğine dikkat çeken Tortuk, vergilerin de çok yüksek olduğuna işaret etti.

Tortuk, “Ben gümrüğü ödüyorum, araba ayakbastıyı ödüyorum, askeri katkı payını ödüyorum, gümrükten sonra araç kaydı ödüyorum ve sonra diyorlar ki her araba başı 5 bin TL deprem bölgesi için yardım parası alıyoruz. Biz de bu maliyetleri araba satışına eklemek zorunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.

Önceki dönemlerde ayda 15 araba satışı olduğuna dikkat çeken Tortuk, artık ayda 2 satış olduğunu ve onunla da vergi ve kirayı ödediklerine vurgu yaptı. Yerli alıcının çok az kaldığını belirten Tortuk,

“Devlet vergiyi çekmeli. Vergi düşerse, daha uygun fiyata satabiliriz ve insanların alım gücü de böylelikle artar. Marta kadar gümrük indirimi devam etti. Ayda 4 tane yerliye plakasız araç satıyorduk” dedi.