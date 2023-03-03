Kavşakta durmadı, motosiklete çarptı
Lefkoşa'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında bir araç motosiklete çarptı, olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı, araç sürücüsü ise tutuklandı.
Lefkoşa'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında bir araç motosiklete çarptı, olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı, araç sürücüsü ise tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da dün akşam 20.00 sıralarında 31 yaşındaki JC 578 plakalı araç sürücüsü Yenish Ovezov kavşakta durmadan dikkatsizce yola giriş yapması sonucunda o esnada aynı yol üzerinde güney istikametine doğru seyreden PG 057 plakalı motosiklete çarptı.
Olay sonrasında yaralanan 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammad Ali, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammad Ali, yapılan tedavisinin ardından, sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.
JC 578 plakalı araç sürücüsü Yenish Ovezov ise olay sonrasında tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.