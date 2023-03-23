Lefkoşa Suriçi’nde çıkan kavga mahkemede bitti, kavgaya karışan 10 zanlı tutuklandı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru polis memuru Hüseyin Uğur Yörük, 10 zanlıdan 8’inin “Kanunsuz Topluluk, Kavga, Rahatsizlik, Uygunsuz Tavır ve Hareket" suçlamasıyla, birinin sarhoşluk, bir diğerinin ise “Tecavüzkar Alet Taşıma” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Geçtiğimiz Pazar günü Surlariçi’nde, aralarında 15-16 yaşlarında çocukların da olduğu iki grubun toplanıp sözlü tartışmanın ardından taş ve sopalarla kavga ettiklerini aktaran polis,zanlıların ileriki davalarında hazır bulunmaları için teminata bağlanmasını talep etti

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması, iki çocuğun yalnızca yurtdışına çıkışlarının yasaklanması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.