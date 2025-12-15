“Kavga değil, uzlaşı kültürü kazandı”

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi, işçi haklarını ve risk altındaki çalışanların güvencelerini düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi'ni (TİS) ikinci kez imzaladı. İmza töreninde konuşan taraflar, sürecin diyalog ve uzlaşı kültürüyle tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, sözleşmenin emekçilerin geleceğine yönelik önemli kazanımlar sağladığını vurguladı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok’un katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, sendika yönetim kurulu üyeleri ve belediye emekçileri de hazır bulundu.

Serdaroğlu’ndan Kırok’a teşekkür: “Verdiği her sözü tuttu”

İmza töreninin ardından açıklama yapan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, müzakere sürecindeki yapıcı tavrı nedeniyle Başkan Ceyhun Kırok’a teşekkür etti. Serdaroğlu, “Bu müzakere sürecinde kendileriyle güzel bir dayanışma sergileyen ve uzlaşı kültürüyle bu süreci tamamlayan Belediye Başkanımız Ceyhun Kırok’a teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Başkan Kırok’un çalışanlara yönelik düşünceli yaklaşımını ve bölgeye kazandırdıklarını takdir ettiklerini belirten Serdaroğlu, şunları ekledi:

“Başkan Kırok, göreve geldiği ilk günden itibaren aramızda hiçbir sorun yaşanmadan, her şeyi çok güzel bir şekilde yürüttük. Bu durum, bizim olgunluğumuzu gösteriyor. Demek ki oluyormuş; her şey kavga ile değil, uzlaşılarak ve diyalog yoluyla da her şey çözülebiliyormuş. Başkanımız, göreve geldiği ilk günden itibaren verdiği her sözü tutmuştur. Uzun yıllardan beri yatırılmayan sigorta ve ihtiyat sandığı primleri vardı. Belediye Başkanımız, yatırımların yanı sıra emekçinin haklarını da ihmal etmemiştir. Bizim için, emekçilerimizin geleceği adına bu yatırımlar çok önemlidir.”

Serdaroğlu, yeni sözleşmeyle risk altında çalışan personelin tüm haklarının düzenlendiğini ve sözleşmenin ne belediyeyi ne de emekçileri zarara uğratmayacak şekilde hazırlandığını ifade etti.

Kırok: “Çalışanlarımızın özlük haklarını yaşanabilir bir düzeye çıkarttık”

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok ise konuşmasında, göreve geldiklerinde belirledikleri hedeflere ulaştıklarını belirtti. “Çalışanlarımızla en büyük birlikteliğimiz, her zaman için emeğin yanında durma kararlılığımızdır” diyen Kırok, belediyeyi zarara uğratmadan çalışanların özlük haklarını yaşanabilir bir düzeye çıkardıklarını söyledi.

Başkan Kırok, göreve geldikten sonra yapılan önemli mali iyileştirmeleri ve çalışanlara yönelik bir müjdeyi de paylaştı. Kırok, “21 Milyon TL’lik İhtiyat Sandığı borcu dahil olmak üzere geriye dönük tüm özlük hakkı yatırımları ve sigorta borçları kapatıldı. Daha önceden taksitlendirilen vergi borçları bitirildi.” dedi.

Başkan Kırok, sözleşmeye eklenen geçici maddelere ilişkin de açıklama yaparak şunları kaydetti:

“2022 yılı öncesinde Esentepe Belediyesi'ne alınmış ve Barem 1'de sabit bir şekilde duran işçilerimizin, bu sözleşmeyle birlikte 2026 yılının ilk ayı itibarıyla intibaklarının yapılacağı ve kadrolarına yerleşeceklerinin müjdesini veriyoruz.”

Başkan Kırok, bu kazanımların her iki tarafın da fedakârlık yaptığı ve uzlaştığı uzun uğraşlar sonucunda elde edildiğini belirterek Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve ekibine teşekkür etti.