Kavazoğlu ve Mişaulis anısına “3. İki Toplumlu El Ürünü ve Kitap Pazarı” düzenleniyor

Sol Gençlik ve EDON organizatörlüğünde, Demokrasi Şehitleri Kavazoğlu ve Mişaulis anısına ‘3. İki Toplumlu El Ürünü ve Kitap Pazarı’ etkinliği düzenleniyor.

12 Nisan 2025 Cumartesi günü 12.00 ile 19.00 saatleri arasında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde Lefkeliler Hanı Meydanı’nda gerçekleşecek.

Sol Gençlik’ten yapılan açıklamaya göre çeşitli sahne performanslarının da yer alacağı etkinlik kapsamında, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Belediyesi Başkanı Charalambos Prountzos da selamlama konuşması gerçekleştirecek.

Etkinlik programı beraberinde ise birçok üretici de stant açarak kıymetli el ürünleri ve kitaplarını satışa sunacak.

Hayatlarını Kıbrıs halkına ve barışa adamış iki önemli isimin anma yıl dönümünde gerçekleşecek etkinliğe tüm yurttaşlar davet edildi.