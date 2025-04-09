“Kavazoğlu ve Mişaulis anısına 3. İki Toplumlu El Ürünleri ve Kitap Pazarı”
Sol Gençlik ve EDON organizatörlüğünde Kavazoğlu ve Mişaulis anısına ‘3. İki Toplumlu El Ürünü ve Kitap Pazarı’ etkinliği düzenleniyor.
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Sol Gençlik ve EDON organizatörlüğünde Kavazoğlu ve Mişaulis anısına ‘3. İki Toplumlu El Ürünü ve Kitap Pazarı’ etkinliği düzenleniyor.
12 Nisan 2025 Cumartesi günü 12:00 ile 19:00 saatleri arasında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde Lefkeliler Hanı Meydanı’nda gerçekleşecek.
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Etiketler : SOL GENÇLİK