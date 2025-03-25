“Katmanların Altında: Kıbrıs” isimli fotoğraf sergisinin açılışı Pazartesi akşamı Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşti. Kıbrıs’ta yaşayan profesyonel ve amatör fotoğrafçıların ön eleme sonucu seçildiği sergiye yoğun ilgi vardı.

Serginin küratörü Sarvenaaz Ghafari, Yenidüzen’e yaptığı açıklamada, insanların bağ kurma arzusu duydukça sanatçıya dönüştüğünü vurgulayarak, günlük hayat içinde kaybolan, anlatılmamış birçok hikâye olduğunu belirtti. Ghafari, serginin de bu hikâyeleri görünür kılma fikrinden doğduğunu söyledi.

“Kıbrıs, tarih, hafıza, insanlar ve gelip geçen kültürlerden oluşan katmanlı bir coğrafyadır. Kim nereden gelirse gelsin, burada varlığını sürdürmektedir. Kahkahalar ve gözyaşlarının harmanlandığı eşsiz bir atmosfere sahiptir. Kıbrıs, bilinmeyenin simgesidir ve binlerce insanın hafızasında yaşamaktadır.”

Ghafari, serginin de fotoğrafçılar aracılığıyla Kıbrıs’ın bu çok katmanlı yapısını gözler önüne serdiğini belirtti.

Farklı kültürlerden on sekiz sanatçıyı bir araya getiren sergi, 31 Mart Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.