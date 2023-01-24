Kasulidis: Türkiye'nin Kıbrıs gemilerine uyguladığı yasaklar nedeniyle Ukrayna'dan tahıl nakliyatı girişimine katılamıyoruz

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulidis, Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın, Türkiye'nin Kıbrıs gemilerine uyguladığı yasaklar nedeniyle Ukrayna'dan Karadeniz yoluyla tahıl nakliyatına yönelik Birleşmiş Milletler girişimine katılamamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Dışişleri Konseyinde Ukrayna'daki gelişmeler, güvenlik durumu ve terör ele alındı. Ioannis Kasoulidis, Avrupa Birliği'nin geçen yıl gösterdiği birlik ve kararlılığa değindi.

Rusya'nın saldırganlığını tartışmasız bir şekilde kınadı ve Ukrayna Hükümeti ve halkına evrensel desteğini ifade etti. Kıbrıs'ın, Polonya ile işbirliği içinde, elektrik jeneratörlerinin satın alınması için 300 bin euro’luk yardım da dahil olmak üzere, Ukrayna'yı destekleme girişimlerine aktif olarak katıldığını belirtti.