Kasulidis: “Maraş’ı kurtarmak için yeni strateji”

Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, GüvenYaratıcı Önlemler paketini “Maraş’ı kurtarmak için yeni strateji” olarak niteledi.



Kıbrıslı Rum liderliği, Ercan Havaalanı’nın Birleşmiş Milletler himayesinde dünyaya açılması ve kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler yönetiminde yasal sahiplerine iadesi ayrıca dünyayla doğrudan ticaret için Avrupa Birliği denetiminde Mağusa Limanı’nın da açılması önerilerini gündeme getirmişti.



Kasulidis haftalık Kathimerini’ye verdiği özel röportajda “Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) odaklanıyoruz” ifadesini kullandı.

Güven yaratıcı önlemlerin bu kez kabul göreceğine inanmasının sebebi sorulduğunda kısa süre önce Washington ve Brüksel’de yaptığı temasları hatırlatan Kasulidis “ABD Dışişleri Bakanı’nın güven yaratıcı önlemler önerimize tepkisi olumluydu. Harekete geçme ve yardımcı olma niyeti de ortaya koyan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Konulardan sorumlu Bakan Yardımcısı Victoria Nouland’ın tepkisi daha da olumluydu” dedi.

Kasulidis son haftalarda Kıbrıs’a yönelik ortamın değiştiğini belirterek, ülke içinde yer alan eleştirilere “Hedef artık, pahalıya da mal olsa Maraş’ı kurtarmaktır” cevabını verdi.

Üç hedef

Fileleftheros ise Kasulidis’in, çeşitli açıklamalarına dayanarak Güven Yaratıcı Önlemleri AB’de, ABD ve BM’de öne çıkararak Kıbrıslı Rum liderliğine Kıbrıs sorunundaki hareket inisiyatifini geri kazandırmayı hedeflediğini yazdı, özetle şunları aktardı:

“Lefkoşa, Güven Yaratıcı Önlemleri ortaya koyarak şu üç istikameti hedefledi:



1-Maraş’taki Türk faaliyetlerine cevap olarak güven yaratıcı önlemler isteyen AB.

2- İki toplum arasında güven yaratıcı önlemlerin ileri götürülmesini isteyen BM.

3-En azından söylemini değiştirmeye ikna etmek için Türk tarafı.

Diplomatik çevreler, AB düzeyinde, Almanlar başta olmak üzere Avrupalı ortaklarının şu ana kadarki tepkilerinden memnuniyet belirtiyor. Kasulidis bu düzeydeki en net görüntüyü, Dış Konular Konseyi’nden bir hafta önce 21 Şubat’ta gerçekleşecek AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile görüşmesi sırasında elde edecek. Edindiğimiz bilgilere göre Kasulidis Borrell’e Kıbrıs sorunundaki durum, Türklerin faaliyetleri ve özellikle Lefkoşa’nın öne çıkarmakta olduğu Güven Yaratıcı Önlemler ve Türk tarafının şu ana kadarki olumsuz tepkilerine dair detaylı bilgi verecek.

21 Şubat’taki Dış Konular Konseyi de Kasulidis’e konuyu; özellikle Türkiye’ye karşı önlem alınmasına yoğun çekincesi olan Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere diğer üye ülkelerin Dışişleri bakanlarıyla görüşme imkânı verecek.

Kasulidis’in Washington ziyareti sırasında görüştüğü muhatapları, Lefkoşa’nın hareketlerine olumlu yaklaştı ve kendisine, GYÖ’lerin hayata geçirilmesi konusunda çalışmaya hazır olduklarını söylediler. Kasulidis, dışişleri bakanlığındaki deneyimiyle, Amerikalıların ivmesi olmadan GYÖ’leri ileri götürmenin zor olacağını çok iyi biliyor.”

İşte önlemler stratejisi

“A) Güven Yaratıcı Önlemler’in uygulanması (kâr-zarar hesabı açısından) kapalı Maraş’ın iadesi ile elde edilecek kazanım, Timbu (Ercan) Havaalanı’nın açılmasının yaratacağı pratik, teknik ve hukuki komplikasyon veya risklerden daha fazladır.

B) Güven Yaratıcı Önlemler teklifinin ileri götürülmesi Türk tarafınca kabul veya reddedilmesine bağlı değildir. Yaptırımlar meselesi AB’de açık duruyor ancak teknokratik düzeye havale edilmiş durumdadır.

C) Güven Yaratıcı Önlemler’in hedefi karşılıklı güven yaratılması ve Türk tarafının, BM’nin istediği gibi nihai çözüm müzakerelerine başlama konusundaki iradesini sınamaktır.