Kasulidis: Kıbrıs sorununun kapsamlı bir şekilde çözülmesi için koşulların artık olgun hale geldi

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İoannis Kasulidis, Prag’da Çek mevkidaşı Yan Lipavski ile gerçekleştirdiği görüşmenin sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun kapsamlı bir şekilde çözülmesi için koşulların artık olgun hale geldiğini belirtti.

Kasulidis, Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nı önerilen cesur Güven Arttırıcı Önlemler hakkında bilgilendirdi ve söz konusu önlemlerin, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin yeniden başlama çabalarını destekleyecek elverişli bir ortam yaratılmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Kusios: "Anastasiadis, adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için bir diyaloğa girmeye hazır"

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Müsteşarı Kiriakos Kusios ise Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa adil, işlevsel ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için dürüst ve samimi bir diyaloga girmeye hazır olduğunu açıkladı.

Kusios, Mağusa belediyesinin kültür merkezinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kapalı Maraş bölgesinin korunması ve yasal sakinlerine iade edilmesine yönelik çabaların devam ettiğini belirtti.