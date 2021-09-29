‘Kasti hasar’ ve ‘İzinsiz ikamet’ suçlarından tutuklandılar

Lefkoşa’da meydana gelen “KKTC'de izinsiz ikamet etmek” ve “Kasti hasar” meselesi ile ilgili tutuklanan zanlılar P.O ve P.J.I mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlıların “KKTC'de izinsiz ikamet etmek” ve “Kasti hasar” suçlarını işlediğini belirtti. Polis, 28 Eylül’de Lefkoşa Adli Şube’de "Kasti Hasar" meselesi ile ilgili soruşturulmakta olan 28 yaşındaki Nijerya uyruklu P.O’nun pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde, 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren ve 30 yaşındaki Nijerya uyruklu P.J.I’nin ise 30 Eylül 2019 tarihinden itibaren KKTC' de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, bir kişiye ait dairenin kapısını hasara uğratan zanlıların uyuşturucu anlaşmazlığı olduğuna dair şüpheler de olduğunu belirtti. Zanlıların ‘kasti hasar’ esnasında suçüstü yakalanarak tutuklandıklarını aktaran polis, zanlıların aleyhinde yürütmekte olan tahkikatın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.