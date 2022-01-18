Kasoulidis: AB Türkiye'ye yaptırım uygulamakta zorluk çekiyor

Kasoulidis, Avrupa Birliği'nin yaptırım uygulama hedefinden herhangi bir şekilde reddedilmesinin ve çıkarılmasının Türkiye'nin uzlaşmazlığını güçlendirdiğine dikkat çekti." Alternatif yollar ve tamamlayıcı girişimlerle hareket etmeliyiz" dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işbirlikleri hakkında sorulan bir soruya Kasoulidis, bölgesel işbirliğinin Kıbrıs'ın çalkantılı bir coğrafi alanda öngörülebilir ve güvenilir bir ortak olması için başlangıç noktası olduğuna dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin yazılı olmayan belgesinin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin konumu ve yaklaşımının bir dizi eyleme sahip olması gereken Doğu Akdeniz boru hattıyla ilgili olduğunu kaydetti. Çevresel etki, projenin uygulanabilirliği ve bölgedeki güvenlik ve istikrar unsurlarının incelenmesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilerleyip ilerlemeyeceğini belirleyeceğini söyledi. Aksi takdirde Dışişleri Bakanı yeniden değerlendirmeye gidilmesi gerektiğini söyledi.