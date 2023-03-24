Kasko Sigortası Yaptırana TÜVTÜRK Araç Muayene Hizmeti Ücretsiz

Dijital sigorta platformu sigortaladim.com, araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak yeni bir kampanyaya daha imza attı. Kasko sigorta poliçesini sigortaladim.com’dan yaptıran kullanıcılara TÜVTÜRK araç muayene hizmetini ücretsiz olarak sunuyor.

Sigorta sektöründe tarafsız ve doğru bilginin kaynağı sigortaladim.com, kasko poliçelerini sigortaladim.com üzerinden satın alan araç sahiplerine özel ücretsiz TÜVTÜRK araç muayene hizmeti kampanyasını başlattı. 6.000 TL üzerindeki tüm kasko alımlarında geçerli olan kampanya kapsamında sigortaladim.com kullanıcıları, TÜVTÜRK muayene istasyonlarında işlemlerini ücretsiz olarak yaptırabilecekler.

Platformun 444 9 832 numaralı çağrı merkezinden veya online olarak satın alınan kasko poliçelerinde geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcılar için kasko poliçesinin 1 yıl aktif olması gerekiyor. 1 yıl tamamlanmadan iptal edilen poliçeler ise kampanyadan yararlanamıyor. TÜVTÜRK araç muayene kampanyası hakkı, sigortaladim.com’dan satın alınan kasko sigortası poliçesinin sona erdiği gün, poliçede yer alan aracın plakasına tanımlanıyor. 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile araç sahipleri, 81 ildeki tüm sabit ve gezici TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında sadece plaka belirterek 1 yıl içinde muayene yaptırabilecek.