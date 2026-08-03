Karşıyaka'da inşaatta çalışan işçi 3 metreden düşerek yaralandı

Karşıyaka'da yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 54 yaşındaki işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay bugün saat 13.20 sıralarında meydana geldi. İnşaatta boyacı olarak çalışan Allaberdijan Abdullayev, boya yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Yaralı işçi, ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sol ayağında kırık tespit edilen Abdullayev'in Ortopedi Servisi'nde müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.