"Kalıcı çözüm, tüm Kıbrıslıların yararına olmalı"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gerekli koşullar oluşur oluşmaz yeni genişletilmiş görüşmeler yapma niyetini memnunlukla karşıladıklarını açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’nin sorularını yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü; BM Genel Sekreterinin, gerekli koşullar oluşunca yeni bir tur genişletişmiş görüşmeler gerçekleştirme niyetini memnunlukla karşıladıklarını söylediğini aktardı.

Habere göre sözcü, İngiltere’nin Kıbrıs sorununa BM çatısı altında bir çözüm bulunması yönündeki tezini yineleyerek Kıbrıs sorununa, tüm Kıbrıslıların faydasına olacak kalıcı ve bütünlüklü bir çözüm bulunmasını desteklemeyi sürdürdüklerini vurguladı.