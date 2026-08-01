Otello Çoksesli Korosu, Floransa’da gümüş madalya kazandı

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çoksesli Korosu, İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen 13. Florence International Choir & Orchestra Festival’de gümüş madalya kazandı.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, 28-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde; yarışma, konser ve atölye etkinliklerinde yer alan koronun Adult C Category kategorisinde sergilediği performansla jüri tarafından Gümüş Madalya (Silver Diploma) ile ödüllendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, koronun şefliğini Rana Uluçay ile Erkan Dağlı’nın üstlendiği; obuada Oskay Hoca, kemanda Şifa Çolakoğlu ve piyanoda Gözdem İlkay’ın koroya eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, başarının yalnızca Otello Çoksesli Korosu ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği için değil, ülkenin çok sesli koro müziğinin uluslararası alandaki gelişimini ve sanatsal birikimini göstermesi açısından da büyük önem taşıdığı ifade edildi.