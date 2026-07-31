Müziğin kalbi Windcraft Müzik Festivali’nde attı

Murat OBENLER

Kıbrıs ve yurt dışından sanatçılar, özgün işbirlikleri ile dünyanın dört bir yanından müzik geleneklerini bir kez daha şirin Trodos köyü Katydata’da buluşturdu. Windcraft Loud’un organizasyonunda yapılan Windcraft Müzik Festivali, 12. Kez, 24-26 Temmuz 2026 tarihlerinde bu küçük yerleşim yerini üflemeli çalgıların öncülüğünde canlı bir kültürel alışveriş merkezine dönüştürdü. Festivale kendi ülkelerinden gruplar da yer aldığı ve festival ile işbirliğinden dolayı Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Clélia Chevrier Kolačko, Hollanda’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’ni temsilen Misyon Şefi Stephanie de Beer ve Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Vasiliki (Lina) Kassianidou da katıldı.

“Festivalimiz her geçen yıl destekçiler/işbirliklerle daha da büyüyor, genişliyor ve adını duyuruyor”

Festival kurucusu ve yöneticisi Elli Michael yaptığı konuşmada bu yıl çok değerli işbirlikleri ile festivali bir öncekinden daha kapsayıcı, zengin içerikli ve çeşitli etkinliklerle dolu bir şekilde organize etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek özellikle Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı/Kültür Bakan Yardımcılığı– Çağdaş Kültür Dairesi’nin sponsorluğunu kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Vasiliki (Lina) Kassianidou’nun da festivali ziyaret ederek hem bilgi aldığını hem de 2. Geceki konserleri takip ettiğini ifade eden Michael, bu katılımla Bakan Yardımcısı’nın festivali onurlandırdığının altını çizdi. Adanın dört bir yanından farklı milletlerden müzikseverin festivali ziyaret ettiğini ve gerek gün boyu yapılan atölyelere katılarak gerekse izleyici olarak gece seansındaki konserleri izleyerek festivalin coşkusuna coşku kattığını ve büyüttüğünü söyleyen Michael, tüm sponsor ve destekçilere, müzisyenlere, atölye düzenleyicilere, festival ekibine ve müzikseverlere teşekkür etti.

Festivale katılanlar geleneksel ile çağdaş müzik seçimleriyle zamanda bir yolculuk yaptılar

Üflemeli çalgılara odaklanan festival, gelenek ve çağdaş yaratım arasında köprüler kurmaya devam etti. Konserleri, performansları, atölyeleri, mekana özgü enstalasyonları ve katılımcı etkinlikleri, müzik ve yaratıcı buluşmalarla dolu üç günlük kültürel ve sanatsal kutlamada katılımcılar hem köyün ve festivalin otantik sokaklarında/mekanlarında geleneksel müziklerle geçmişe gittiler hem de daha çağdaş ve deneysel müziklerle günümüzün müzikal atmosferinde keyifli zamanlar geçirdiler.

Festival Kıbrıs’taki müzikal topluma ve kolektif katılıma adanmış bir günle açıldı

Bu yılki festival, Kıbrıs’taki müzikal topluma ve kolektif katılıma adanmış bir günle açıldı. Windcraft Band'in rüzgarları ve Windcraft Voices'ın şarkıları, "Vatanımdan Kartpostallar" performansı, Ulaş Öğüç’lü kadrosuyla Misharoz Band ile bir swing partisi ve Ta Takouria'nın önderliğinde zurna eşliğinde geleneksel bir şenlik, diğer paralel etkinliklerle birlikte köye hayat verdi.

Rifflet, Chisholm, Lynch ve Yerolatsitis, "Daydreaming" adlı uluslararası projeyle herkesi büyüledi

Takip eden iki günde ise Katydata köyü, eklektik bir ses yelpazesi ve özgün işbirlikleri getiren heyecan verici bir uluslararası kadroya ev sahipliği yaptı. Klasik ve evrensel geleneklerle iç içe geçmiş caz, geleneksel etkilerle zenginleştirilmiş çağdaş müzik ve elektronik unsurlarla harmanlanmış akustik sesleri bir araya getiren haftasonu programında ödüllü Fransız saksofoncu Sylvain Rifflet, Yeni Zelandalı saksofoncu Hayden Chisholm ve konuk saksofoncu David Lynch'in yer aldığı Christos Yerolatsitis'in uluslararası projesi "Daydreaming" öne çıktı.

Kıbrıslı sanatçılar da özgün çalışmalarıyla beğeni topladı

Bu yıl da Kıbrıs yaratım sahnesi de festivalde güçlü bir şekilde yer aldı. Ermis Michail Amped Quintet, Krúe ve Ogmios (trombonda Demetris Yiasemides ile birlikte) özgün bestelerini ve yeni müzikal yaklaşımlarını sergilediler. Aynı zamanda, Zoe Georgallis'in müzik ve Ulaş Öğüç’ün de vurmalılarda eşlik ettiği dans performansı "Tip Tap Toe", çocuklar ve aileler için eşsiz bir deneyim sundu.

Bojan Ristić Band ve Federico Pascucci Balkan ateşini yaktı, mekan dans edenleri sığmadı

Festivalde Bojan Ristić Band ve Federico Pascucci önderliğinde gerçekleşen, Katydata'yı otantik Balkan nefesli çalgı topluluklarının enerjisi ve virtüözlüğüyle dolduran yüksek enerjili bir dans şöleniyle doruk noktasına ulaştı. Gece sonu geleneksel hale gelen jam sessions da bu coşkunun doruklarda dolaştığı anlar oldu, müziğin ritmi ve heyecanı günün ilk saatlerine kadar devam etti.

Trompetçi Milad Khawam ve sanatçı Annie Khoury'den özel bir proje: “Yaşam Ritüelleri: Güzellik ve Yıkım”

Festivalin bu yılki bir diğer önemli yönü de “Yaşam Ritüelleri: Güzellik ve Yıkım” adlı sanatçı konuk programı oldu. Avrupa Festivalleri Yükselen Sanatçılar Fonu (EFFEA) tarafından desteklenen bu program, trompetçi Milad Khawam (Suriye-Almanya) ve Kıbrıslı sanatçı Annie Khoury'yi bir araya getirdi ve yarattıkları eseri festivalde ilk kez icra ettiler.

Festivalin çok boyutlu ve zengin karakteri herkese ve her kesime hitap etti

Müzik programının ötesinde, Windcraft Fest çağdaş yaratım ve aktif izleyici katılımı için bir platform olmaya devam ediyor. Her yaştan ziyaretçi için çeşitli atölyeler, sergiler, enstalasyonlar ve interaktif etkinlikler, festivalin çok boyutlu karakterini vurgulayarak ziyaretçi deneyimini zenginleştirdi. Ücretsiz paralel programda, Hayden Chisholm ile nefesli çalgılar atölyesi “Total Tuning”, Balkan müziği,İtalyan tarantella, caz doğaçlaması ve pithkiavli (çoban flütü) yapım sanatı üzerine atölyeler yer aldı. Bilim köşesinde ise interaktif enstalasyon “Shape the Sound”, ziyaretçilere sesleri lazer görüntülerine dönüştürme fırsatı sundu. Siyanotip tekniği, koza yapımı ve geri dönüştürülmüş kağıt yapımı üzerine atölye çalışmaları düzenlenirken köyü, insanlarını ve hikayelerini daha yakından tanımak isteyenler, “Çeşmelerin Sesleri” sergisini gezme, “Taş Nabız” adlı sürükleyici enstalasyonu deneyimleme veya “Kuş, neden şarkı söylemiyorsun?” adlı hazine avına katılma fırsatı buldular.