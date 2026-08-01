“SAFİR” serisi final yapıyor! “Çobanyıldızı Krallığı” yakında okurlarla buluşuyor

Murat OBENLER

Kemal B. Caymaz'ın yazıp resimlediği, Kıbrıs'ın ilk fantastik roman serisi SAFİR'in uzun yıllardır titizlikle üzerinde çalışılan ve okuyucular tarafından merakla beklenen final kitabı "Çobanyıldızı Krallığı", Işık Kitabevi etiketiyle yaz sonunda okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Serinin yazarı ve çizeri Kemal B. Caymaz, final kitabının gelişini sosyal medya hesabından "Müjdelenen SON Yaklaşıyor..." sözleriyle duyurdu. Paylaşım, serinin takipçileri arasında büyük heyecan yarattı.

İlk kitabı "Müjdelenen Zaman" ile Kıbrıs fantastik edebiyatında yeni bir soluk getiren, ikinci kitabı "Yegâne Aşk" ile kurduğu evreni daha da derinleştiren SAFİR Serisi, final kitabında iyilik ile kötülük arasında binyıllardır süregelen mücadeleyi destansı bir savaşla noktalamaya hazırlanıyor.

Serinin en dikkat çekici özelliği ise Kıbrıs'ın tarihi, kültürel mirası, efsaneleri ve mitolojisinden beslenen özgün fantastik dünyası. Adanın binlerce yıllık geçmişinden ve simge yapılarından ilham alınarak tasarlanan yedi farklı krallık, kaderlerini belirleyecek son savaşta bir araya geliyor. Karanlığın güçlerine karşı birleşen krallıklar, St. Hilarion Kalesi'nin harabelerine hapsolmuş “Çobanyıldızı Krallığı”nın kaderini belirleyecek büyük mücadeleye katılıyor.

Final kitabının kapak tasarımı ise grafik sanatçımız Gökçe Keçeci imzasını taşıyor. Serinin karanlık atmosferini güçlü bir görsel dille yansıtan tasarım, yaklaşan savaşın büyüklüğünü daha ilk bakışta hissettirirken, okuru kitabın gizemli dünyasına davet ediyor.

Yaklaşık on yıllık bir edebiyat yolculuğunu tamamlayacak olan "Çobanyıldızı Krallığı", yalnızca SAFİR okurlarının değil, Kıbrıs fantastik edebiyatının da en merakla beklenen yayınları arasında gösteriliyor. Yıllardır bu evreni takip eden okurlar için büyük final artık çok yakın. Müjdelenen son yaklaşırken, Çobanyıldızı Krallığı'nın kapıları son kez aralanıyor.