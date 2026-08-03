64. Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali, yarın başlıyor.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 9 Ağustos’a kadar devam edecek festivalde, konserler, halk dansları gösterileri, spor organizasyonları, çocuk etkinlikleri, kültürel programlar ve yerel üretici stantları yer alacak.

festivalde Meksika, Türkiye, Bulgaristan ve Filistin halk dansları ekipleri ile birlikte, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği ekipleri gösteri yapacak.

Başta üzüm ve üzümden üretilen geleneksel ürünler olmak üzere birçok yerel lezzetin yer alacağı festivalin final gecesinde ise Zeynep Bastık, konser verecek.

Tuğlu: “Bu festival, toprağımıza ve üreticimize duyduğumuz saygının en güzel göstergesidir”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, yaptığı açıklamada, “Mehmetçik Üzüm Festivali, 64’üncü yılına ulaşan köklü geçmişiyle, bölgemizin en önemli değerlerinden biridir. Bu festival; üretimin, emeğin, kültürün ve dayanışmanın ortak hikâyesidir. Yerli üreticimizin alın terini, üzümümüzün bereketini ve kültürel zenginliğimizi gelecek nesillere aktarmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Amaçlarının bölgenin tanıtımına, ekonomisine, turizmine ve yerli üreticilerine katkı sağlayacak güçlü bir organizasyona ev sahipliği yapmak olduğunu belirten Tuğlu, tüm halkı ve ülkeyi ziyaret eden misafirleri festivale davet etti.

Tuğlu, festivalin hazırlanmasında emeği ve katkı koyan herkese teşekkür etti.