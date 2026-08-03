Telsim FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması kazananı Levent College’in klibi yayımlandı

Telsim FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması’nda “En İyi Orkestra” ödülünü kazanan Levent College’in stüdyo kaydı ve video klibi yayımlandı.

Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile Telsim iş birliğinde düzenlenen yarışmada ödül alan öğrenciler, Telsim tarafından sunulan profesyonel stüdyo kaydı ve klip çekimini tamamladı.

Levent College Orkestrası, söz ve müziği Ender Gündüzlü ile Ümit Sergin’e ait, Derya Uluğ’un seslendirdiği “Bak Sana Çıkıyor Yollar” şarkısını yorumladı. Müzik öğretmenleri Ali Akçaylı ve Mustafa Selçuk Ünsal’ın rehberliğindeki grupta Mavi Özersay, Yankı Cemaylar, Arda Safaoğlu, Çetin Karaca, Ayyüce Asya Coşkun, Ali Derman, Elis Aydemir, Ateş Elektrikçi ve Doğu Karahanlı yer aldı.

Oflaz: “Gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz”

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Lütfü Oflaz, gençlerin sanatla iç içe büyümesinin ve yeteneklerini sergileyebilmelerinin önemine işaret ederek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gençlerin her alandaki gelişimini desteklemeyi sürdüreceğini belirtti. Öğrenciler ile öğretmenleri tebrik eden Oflaz, iş birliği dolayısıyla Telsim’e teşekkür etti.

Tüz: “Gençlerimizin yeteneklerini gözlemlemek en büyük sorumluluğumuz”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de, yarışmanın büyük ödülü kapsamında öğrencilere stüdyo kaydı ve klip çekimi deneyimi sunduklarını belirterek, gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine ve müzik alanındaki fırsatları tanımalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Tüz, sanata ve kültüre yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna inandıklarını vurguladı.

Akçaylı: “Müziğe olan sevgi ve tutku var”

Müzik öğretmeni Ali Akçaylı ise, başarının yoğun çalışma, disiplin ve müziğe duyulan sevginin sonucu olduğunu ifade ederek, öğrencilerin başarısından gurur duyduklarını belirtti. Akçaylı, öğrencilerin yalnızca sahne deneyimi elde etmediği, profesyonel müzik dünyasını da tanıma fırsatı bulduğunu kaydetti.

“Bak Sana Çıkıyor Yollar” klibinin KKTC Telsim’in YouTube kanalından ve https://youtu.be/SZO0BhGVM_4 bağlantısından izlenebileceği belirtildi.