İskele Belediyesi ile Fizyoterapistler Derneği'nden Ötüken Özel Eğitim Okulu'na ziyaret

İskele Belediyesi ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Ötüken Özel Eğitim Okulu'na ziyaret etti.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, iki kurum arasında toplum sağlığı için imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yapılan ziyarette, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Batuhan İ. Dericioğlu da yer aldı.

Ziyarette İskele Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla inşa edildikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen Ötüken Özel Eğitim Okulu'nun fiziki yapısı, eğitim ortamı ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

İskele Belediyesi'nin Ötüken Özel Eğitim Okulu'na fizyoterapist, dil-konuşma terapisti ve maddi destek sağladığı da açıklandı.

Öte yandan söz konusu heyet, İskele’deki özel yüzme havuzlarında da incelemelerde bulundu.

Ziyarette özel gereksinimli çocukların havuz güvenliği, su terapisi ve rehabilitasyon uygulamaları hakkındaki çalışmalar ele alındı.