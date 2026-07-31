33.Adana Altın Koza’da jüriye Zuhal Olcay başkanlık edecek

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin en köklü festivallerinden olan Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl 26 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl 33’ncü kez gerçekleşecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi açıklandı. Usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay’ın başkanlık edeceği jüride; oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki ile sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi yer alıyor.

Tecrübeli oyuncu Zuhal Olcay bu kez karar vericiler arasında

1983’te “İhtiras Fırtınası” ile başladığı sinema kariyerinde “Amansız Yol”, “Dünden Sonra Yarından Önce”, “Gizli Yüz”, “Sahte Cennete Veda”, “Medcezir Manzaraları” ve “Hiçbir yerde" filmleriyle ödüller kazanan; tiyatro sahneleri, ekranlar ve müzik albümleriyle iz bırakan usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay’ın başkanlığını yapacağı jüride, sektörün başarılı isimleri bir araya geliyor.

Başvurular 17 Ağustos’a kadar devam ediyor

Festival hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, 33.Festivali’n yarışma kategorilerine başvurular da devam ediyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması başvuruları www.altinkozaff.org.tr adresinden kabul edilirken; Uluslararası Kısa Film, Ulusal Kısa Film, Ulusal Öğrenci Kısa Film ve bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması başvuruları ise FilmFreeway üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Tüm kategoriler için son başvuru tarihi 17 Ağustos 2026.