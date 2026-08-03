“Kadının hayati tehlikesi var, zanlının durumu stabil”

Serap ŞAHİN

Taşkınköy'de faaliyet gösteren Metropol Süpermarket'te meydana gelen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 22 yaşındaki Z.A.'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin ise devam ettiği açıklandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan, YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada, Z.A.'nın çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Birtan, "Kadın şu anda yoğun bakımdadır. Maalesef durumu kritik. Çoklu yerden bıçaklanma nedeniyle ciddi kan kaybı yaşadı ve iç organlarında ağır hasarlar oluştu. İlk ameliyatı yapıldı. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesi devam ediyor." dedi.

Zanlının durumu stabil, hayati tehlikesi yok

Öte yandan, olayın ardından kendisini de bıçaklayarak yaralayan ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla tedavi altına alınan 31 yaşındaki M.B.K.'nin sağlık durumunun ise stabil olduğu bildirildi.

Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan, zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.