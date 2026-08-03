Şehir Plancıları Odası: "İzin süreci tamamlanmadan projelere başlanıyor"

Şehir Plancıları Odası, koruma altında olan bölgelerde planlanan bazı projelere, Anıtlar Yüksek Kurulu izni alınmadan başlandığını belirtti.

Şehir Plancıları Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, hayata geçirilmesi planlanan projelerin bir kısmının koruma alanlarında yer aldığı, söz konusu projeler için İmar Yasası ve Eski Eserler Yasası uyarınca planlama onayı başvurusu yapılması ve Anıtlar Yüksek Kurulundan uygunluk kararının alınması gerektiği ifade edildi.

"Ancak birçok projede, Anıtlar Yüksek Kurulu kararı alınmadan çalışmalara erken başlandığı veya onay süreci tamamlanmaksızın uygulamaya geçildiği gözlemlenmektedir" denilen açıklamada, bu durumun, kültürel mirasın korunması ve yasal süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi açısından ciddi sakıncalar doğurabileceği kaydedildi.

Anıtlar Yüksek Kurulu kararı alınmadan uygulamaya başlanmasının kültürel miras alanlarında geri döndürülemeyecek kayıplara yol açabileceği uyarısı yapılan açıklamada, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun, çalışmalar başladıktan sonra uygunluk kararı vermesi için zorlandığı bir durumla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Kültürel mirasın korunmasının, yalnızca ilgili kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle koruma alanlarında gerçekleştirilecek her türlü proje ve uygulamada, ilgili yasal izinler ve kurul kararları tamamlanmadan çalışmalara başlanmaması büyük önem taşımaktadır" denildi.