Queer Wave 2026: Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali, 18–27 Eylül NiMAC’ta yapılacak

Adanın en büyük ve köklü sinema festivallerinden olan ve artık geleneksel hale gelen Kıbrıs'ın LGBTQIA+ Film Festivali, Lefkoşa'nın tarihi Surlariçi bölgesinde yedinci kez izleyicileriyle buluşuyor. 18–27 Eylül 2026 tarihleri arasında bir kez daha NiMAC’ın ev sahipliği yapacağı Queer Wave, sinema gösterimleri, performanslar ve özel etkinliklerden oluşan zengin programıyla izleyicilerle buluşacak.

10 gün boyunca onlarca film gösterilecek, yerel ve uluslararası sinemacılar bir ara gelecek

Queer Wave, Eylül ayında on gün sürecek film gösterimleri ve paralel etkinliklerden oluşan programıyla kapılarını tekrar açarken bir kez daha yerel ve uluslararası sinemacıları bir araya getirecek, LGBTQIA+ deneyimleri ve kuir ifade biçimleri için bir platform sunacak. Festivalin bu yılki tasarımı Marcos Chispero tarafından yapılırken fotoğraflar Angelos Charalambous tarafından çekildi.

Bu yılın programına ve festival öncesi etkinliklere dair güncellemeler, queerwave.com üzerinden ve festivalin sosyal medya hesapları (@queerwavecyprus) aracılığıyla paylaşılacaktır. Queer Wave 2026, kâr amacı gütmeyen Queer Wave LTD. tarafından düzenlenmekte olup, Kültür Bakan Yardımcılığı Çağdaş Kültür Dairesi tarafından destekleniyor. 2020 yılında kurulan Queer Wave, bugüne kadar uluslararası sinemadan 250'den fazla LGBTQIA+ filminin Kıbrıs prömiyerini gerçekleştirirken, Kıbrıslı sinemacı ve sanatçıların üretimlerini desteklemeye de devam etmiştir.