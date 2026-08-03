Emiroğulları: “YSK’nın yetkileri, siyasi makamlar tarafından sahiplenilemez”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Örgütlenme Sekreteri Mustafa Emiroğulları, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yetkilerinin siyasi makamlar tarafından sahiplenilemeyeceğini söyledi.

Emiroğulları yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel’in, partisinin Gazimağusa İlçe Örgütü toplantısında seçimlere ilişkin, “Sandık görevlilerini bir defa görevlendireceğiz, sandık sayısını artıracağız” şeklinde açıklama yaptığını savunarak, bunu eleştirdi.

Sandık görevlilerinin belirlenmesi, sandık sayısının tespiti ve seçimlerin yürütülmesine ilişkin kararların Başbakanlık makamının ya da herhangi bir siyasi partinin yetkisinde olmadığını kaydeden Mustafa Emiroğulları, bu yetkinin, Anayasa ve seçim mevzuatı gereği Yüksek Seçim Kurulu’na ait olduğunu ifade etti.

“Seçim süreci parti toplantılarında yönetilemez”

Seçimlerin yönetimi ve denetiminin siyasi iktidarın veya herhangi bir siyasi partinin tasarrufunda olmadığını belirten Emiroğulları, seçim sürecine ilişkin kararların parti toplantılarında alınamayacağını ve bir parti genel başkanı tarafından “yapacağız”, “görevlendireceğiz” ya da “artıracağız” ifadeleriyle ilan edilemeyeceğini kaydetti.

“Siyasi iktidarın görevi, seçim sürecini yönlendirmek değil, Yüksek Seçim Kurulu’nun bağımsızlığına ve yetkilerine saygı göstermektir.” diyen Mustafa Emiroğulları, söz konusu yaklaşımın hükümetin, devlet kurumlarına bakışını ortaya koyduğunu savundu.

Başbakan Üstel’i kamuoyuna açıklama yapmaya çağıran Emiroğulları, TDP’nin, seçim güvenliğine, halkın özgür iradesine ve Yüksek Seçim Kurulu’nun anayasal yetkilerine yönelik siyasi müdahale girişimine sessiz kalmayacağını belirtti.

“Hiç kimse kendisini Yüksek Seçim Kurulu’nun, hukukun ve halk iradesinin üzerinde göremez.” diyen Mustafa Emiroğulları, seçimlerin tarafsız, bağımsız ve hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesinin demokratik devlet düzeninin temel şartı olduğunu vurguladı.