Güneyde seyir halindeki araca ateş açıldı

Lefkoşa’nın güneyinde Athalassa bölgesinde 43 yaşındaki bir şahsın aracına seyir halindeyken ateş açıldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, 43 yaşındaki bir şahsın önceki gün Lefkoşa’nın güneyinde aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını yazdı.

Habere göre söz konusu şahıs saldırının ardından aracıyla karakola giderek şikayetçi olurken Kıbrıs Rum polisinin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.