Metropol Süpermarket'te bıçaklı saldırı: 2 kişi ağır yaralandı

Lefkoşa'da bulunan Metropol Süpermarket'te bıçaklı saldırı gerçekleşti. Marketin içerisinde gerçekleşen olayda iki kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bıçaklı saldırı market içerisinde saat 11.45'te meydana geldi. Market içerisinde, erkek bir şahıs tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile bir kadın şahsı henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bıçakladı. Söz konusu şahıs kadının bıçaklamasının ardından bıçakla kendine zarar verme teşebbüsünde de bulundu.

Olayda ağır yaralanan her iki şahıs da ambulansla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.