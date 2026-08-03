“Sinirime yenik düştüm”

Lefkoşa’da meydana gelen yaralama olayıyla ilgili tutuklanan 16 yaşındaki A.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili mahkemede şahadet veren Polis Memuru Ali Yeşildal, olayla ilgili olguları aktardı. Yeşildal, zanlının 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 06.00 sıralarında Lefkoşa’nın Marmara bölgesindeki ikametgâhta, abisi A.Y. ile şarj aleti kullanımı nedeniyle tartıştığını belirtti.

Polis, çıkan tartışma sırasında zanlının bıçakla abisinin bacağının iç kısmında 2 santimetrelik kesi oluşmasına neden olduğunu ve yaralama suçunu işlediğini söyledi.

Yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirten polis, doktor raporunun temin edildiğini ve yaralının ifadesinde zanlıdan şikâyetçi olduğunu kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, tasarrufunda bulunan ve olayda kullanıldığı kendi gösterimiyle belirlenen bıçağın emare olarak alındığını açıkladı.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 26 Şubat 2023 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın zanlının etkileyebileceği kısmının tamamlandığını ifade etti.

Zanlı ile yaralının aynı evde yaşadığını belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı A.Y. ise sinirine yenik düştüğünü söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.