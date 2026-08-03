Basın-Sen: “Kan ve ağır şiddet içeren görüntüler derhal yayından kaldırılmalı”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), bugün Metropol Süpermarket'te meydana gelen saldırının ardından bazı haber siteleri ve medya kuruluşlarında olay anına ait kan ve ağır şiddet içeren video ile fotoğrafların yayımlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dolaşıma sokulan görüntülerin bir bölümünde bulanıklaştırma uygulanmış olmasına rağmen kan, ağır yaralanma ve şiddetin etkilerinin açık şekilde görülebildiği belirtilerek, bu durumun kaygıyla takip edildiği ifade edildi.

Basın-Sen, bazı yayın organlarının kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu geri plana iterek daha fazla tıklanma ve izlenme uğruna insan onurunu göz ardı ettiğini belirtti.

Açıklamada, "İnsan acısını izlenme rakamlarına dönüştüren bu yayın anlayışı ne basın özgürlüğüyle ne de kamu yararıyla açıklanabilir. Bir insanın kanlı görüntülerinin servis edilmesi gazetecilik başarısı değildir" ifadelerine yer verildi.

Gazeteciliğin temel ilkelerinin kamu yararı ile bireyin onurunu, mahremiyetini ve toplum üzerindeki olası zararları birlikte gözetmeyi gerektirdiği vurgulanan açıklamada, olayın haberleştirilmesinin kamuoyunun haber alma hakkının bir parçası olduğu ancak haber verme hakkının şiddeti en çıplak haliyle teşhir etme hakkı anlamına gelmediği kaydedildi.

Şiddet içerikli görüntülerin özellikle çocuklar, gençler ve travmaya açık bireyler üzerinde ciddi psikolojik etkiler yaratabileceğine dikkat çeken Basın-Sen, medyanın görevinin toplumu travmatize etmek ya da şiddeti görsel bir gösteriye dönüştürmek olmadığını belirtti.

Basın-Sen açıklamasının sonunda, olay anına ilişkin kan ve ağır şiddet unsurları içeren video ve görselleri yayımlayan tüm medya kuruluşlarına çağrıda bulunarak, söz konusu içeriklerin derhal kaldırılmasını istedi.

Açıklamada, "Toplumun haber alma hakkı ile şiddetin teşhiri arasında çok net bir çizgi vardır. O çizginin aşılması basının sorumluluğunun ihlalidir" denildi.