Karpaz’da endişeli bekleyiş sürüyor: İHA’lar gözlem yapacak

Suriye’den Karpaz’a yönelik petrol sızıntısı için bölgede endişeli bekleyiş sürüyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karpaz’da bu sabah itibariyle İHA’ların bölgede gözlem yapacağını söyledi, Kıyı Emniyeti ekiplerine bilgi verileceğini, römorkörlerin bölgeye gideceğini açıkladı.

Karpaz’da gerekli tedbirlerin dün itibariyle alındığını söyleyen Canaltay, rüzgarın etkisiyle sızıntının yön değiştirdiği, 3 Eylül’de bölgeye ulaşmasına dair olan beklentiyi yineledi.

Canaltay, Türkiye’den gelen ekiplerle neler yapılabileceğinin konuşulduğunu, İHA’lardan gelen bilgiler doğrultusunda ise atılabilecek adımların uzmanlar tarafından tartışıldığını kaydetti.

Sızıntının kimlik değiştirdiğini, katılaştığını, yüzeyden toplanır halde olduğunu ifade eden Canaltay, “Bir kısmı denizin dibine çöktü. Bu bizim habitatımıza çok büyük zarar verecek” dedi.

Canaltay, bu açıklamaları BRT’de yaptı.

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