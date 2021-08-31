İşte Karpaz’dan en yeni fotoğraflar

Yeşil Barış Hareketi, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı nedeniyle Karpaz’a ulaşan kirliliğe dair ilk görüntüleri yayınladı.

Suriye'nin Banyas Termik Santrali’nde meydana gelen ve büyük bir çevre felaketine dönüşen petrol sızıntısı Karpaz kıyılarında dünden beri kaygıya neden oluyor.

Sızıntının ada sahillerine yaklaşması üzerine olası çevre felaketini göğüslemek için tüm imkanlar zorlanırken, sivil gözlemciler, siyasi sebeplerle özellikle adada ortak işbirliği olanaklarının kullanılmamasını eleştiriyor.