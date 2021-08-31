“Sahillerimizin 12 mil uzaklığına bariyerler yerleştirilmeye başlandı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili son gelişmeleri paylaşarak, “Rüzgarın yön değiştirmesiyle şimdilik durum lehimize dönmüştür. Sızıntının Karpaz bölgesine intikali riski en azından şimdilik azalmıştır. Ancak olası riskler için önlemler alınmaya devam ediliyor“ dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, uzmanlar Girne Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlkay Salih, Girne Amerikan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Ünyayar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, Çevre Koruma Dairesi’nden Doç. Dr. Nazım Kaşot, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Doç. Dr. Serkan İlseven ile petrol sızıntısının adaya ulaşma riski ve olası çevresel etkilerine ilişkin toplantı gerçekleştirdi.



“MEVCUT İŞBİRLİĞİ VE EYLEMLER MEMNUNİYET VERİCİ..”

Cumhurbaşkanı Tatar toplantı sonrası TAK’a yaptığı açıklamada, dün akşamdan beri olayı yakından takip ettiklerini, Başbakanlık’ta oluşturulan Kriz Komitesi’nin toplantılarının bütün gündür devam ettiğini, ilgili Bakanlıkların koordine halinde bölgede çalışmalar yürüttüklerini, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, ülkedeki mevcut işbirliği ve eylemlerin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile de sürekli temasta olduklarını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüklerini belirten Tatar, Oktay’ın talimatlarıyla Türkiye’deki ilgili bakanlık ekiplerinin KKTC’ye intikal ettiğini ifade etti. Tatar, Türkiye’den gelen araçlarla çevre kirliliğine yönelik denizde çalışmaların başladığını, acil müdahele gemilerinin de bölgeye hareket ettiğini kaydetti.

Sabah saatlerinde TC Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de görüştüğünü söyleyen Tatar, Akar’ın talimatlarıyla da iha ve sihaların devreye konulduğunu, çekilen fotoğrafların tüm Bakanlıkların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Tatar, yerel kurumlar ve yakıt şirketlerinden toplanan bariyerlerin 12 mil sınırına yerleştirilmeye başlandığını da bildirdi.



“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLE TEMASA GEÇİLDİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler ile de temasa geçtiklerine işaret ederek, gerekli istişarelerde bulunduklarını, BM aracılığıyla Suriye’den açıklama beklediklerini dile getirdi.

Petrol sızıntısının son durumu hakkında edindiği bilgileri de paylaşan Tatar, “Kaçak şu anda sahillerimizden 12 mil uzaklıkta ve stabil halde. Bir yakınlaşma söz konusu değil. Mevcut görüşler, İskenderun’a ve Suriye’ye doğru ilerleyebileceği yönünde. İskenderun’a yanaşması durumu söz konusu olursa, zararın önlenmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.

Uzmanların, kaçağın zaman itibariyle tomurcuk haline gelerek (mudding) ağırlaşacağı ve denizin dibine çökeceği, bu formda ileride katran şeklinde tekrar kıyılara vurabileceği riski hakkında bilgi verdiğine değinen Tatar, gelecekte olası tüm riskler için çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı ve şunları ekledi:

“Yaptığımız değerlendirmeler riskin azaldığı yönündedir ama bu bizim rahatlayacağımız anlamına gelmiyor. Buna benzer ilerde oluşacak tehlikelere karşı ne önlemler alınabileceğini de görüştük. Çalışmamız, ilgili birimlerle paylaşılacak ve yönetmelikler hazırlanacak. İlk defa bu büyüklükte bir riskle karşılaştık. İleride daha da büyüğü olabilir. İlgili yönetmeliklerin çıkarılması, hazırlıkların yapılması lazım.”