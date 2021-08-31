Denizdeki son durum: Sahile en yakın olduğu nokta 10 mil!
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Karpaz açıklarındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Karpaz açıklarındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Adaya yaklaşan felaketin, kıyılarımıza ulaşmadan bertaraf edilmesi için, Türkiye ile yoğun bir çaba içerisinde olduklarını kaydeden Canaltay “Tüm kurumlarımızın bölgede seferber olduğu, GKK Sahil Güvenlik, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. ihtiyaç duyulan deniz araçlarını sağlıyor.
Aynı şekilde, Kıbrıs Türk Petrolleri, Alpet, AKSA ve Kıb- Tek ellerinde bulunan müdahale bariyerlerini bölgeye sevk ettiler” dedi.
Türkiye’den gelen beş kişilik uzman ekiple sürekli olarak toplantı halinde olduklarını anlatan Canaltay’a göre bölgede şu çalışmalar yapılıyor:
- Türkiye’ye ait İnsansız Hava Araçları (İHA) bölgede uçuş yaparak gerekli müdahalenin yapılması için ön bilgi topluyorlar.
- Ekipler, römorklar aracılığı ile İHA’lar tarafından belirlenen koordinatlara yönlendiriliyor. Son bilgimiz, kirli yakıtın Sahile en yakın olduğu nokta 10 mil.
- Ana kirlilikten kopup kıyılarımıza doğru gelen 1.5 mil uzunluğunda ve muhtelif genişlikteki kirlilik bariyerlerle toplanarak bertaraf ediliyor.
- Türkiye’den acil müdahale ve atık toplama gemileri Nene Hatun ve Seyid Onbaşı yolda. Başbakan sayın Ersan Saner’in de açıkladığı gibi cuma günü bölgede olacaklar. Bu sürede, tüm ekiplerimizle birlikte yoğun bir şekilde bölgedeki çalışmalarımız devam edecek.
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