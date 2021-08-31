Denizdeki son durum: Sahile en yakın olduğu nokta 10 mil!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Karpaz açıklarındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Adaya yaklaşan felaketin, kıyılarımıza ulaşmadan bertaraf edilmesi için, Türkiye ile yoğun bir çaba içerisinde olduklarını kaydeden Canaltay “Tüm kurumlarımızın bölgede seferber olduğu, GKK Sahil Güvenlik, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. ihtiyaç duyulan deniz araçlarını sağlıyor.

Aynı şekilde, Kıbrıs Türk Petrolleri, Alpet, AKSA ve Kıb- Tek ellerinde bulunan müdahale bariyerlerini bölgeye sevk ettiler” dedi.



Türkiye’den gelen beş kişilik uzman ekiple sürekli olarak toplantı halinde olduklarını anlatan Canaltay’a göre bölgede şu çalışmalar yapılıyor: