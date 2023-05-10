Karma oyun kaldırılmasını öngören yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda “karma oy” yönteminin kaldırılmasını öngören değişiklik yasa önerisi, halkın bilgisine sunuldu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grubu adına UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunduğu, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 85’inci maddesi gereğince Cumhuriyet Meclisi Başkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine getirildi.

Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya Yasa Önerisinin içeriği ile ilgili olmak koşuluyla görüş ve önerilerini, önerinin Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.

Hasipoğlu’nun sunduğu yasa önerisinin genel gerekçesinde, öneriyle ülkemizdeki siyasal partilerin toplum üzerindeki saygınlığının yeniden kazanılmasını ve demokratik yapının adil, şeffaf ve uygulanabilirliğinin artırılmasını hedeflediği belirtildi.

Karma seçim sistemi, ülkenin siyasi partiler sisteminin özelliklerine göre temsil adaletinin doğru yansımasının etkilenmesine ve seçmen-milletvekili yakınlığı gibi amaçlarının ön plana çıkarmasına neden olduğu kaydedilen genel gerekçede, yasadaki karma oy yöntemine ilişkim birçok maddede değişikliğe gidilerek karma oy verme yönteminin yasanın genelinden kaldırıldığı anlatıldı.

Yapılan düzenlemelerin ülkede geriye götürülmüş olan siyasal partilerdeki, siyasi süreçte demokratik yapının yeniden oluşmasını sağlayacağı kaydedilen yasa önerisinin genel gerekçesinde “Bu (Değişiklik) Yasası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki siyasal partilerin toplum üzerindeki saygınlığının yeniden kazanılmasını ve demokratik yapının adil, şeffaf ve uygulanabilirliğinin artırılmasını hedeflemektedir. İlişikte sunulan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi bu gerekçelere dayandırılarak hazırlanmıştır” ifadeleri yer aldı.