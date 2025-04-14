Karavezirler: Zoru başarıyoruz çünkü ben değil biz olarak hareket ediyoruz

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nin organize ettiği 12'nci Yiğitler Gafgarıt Festivali yine yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yiğitler 16 Ağustos Özgürlük Parkı’nda yer alan festival, ülkemizin dört bir yanından gelen misafirleri ağırladı.

Festivalde, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Yiğitler Muhtarı Ali Emir, Yiğitler Köyü Güzelleştirme, Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Kadınlar Derneği (Yiğit-Der) adına Zehra Güçlühan konuşma yaptı.

Güçlü sesi ve sevilen kişiliği ile Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleşen festivalde, yiyecek ve içecek stantları kuruldu.

Grup Frekans’ın konser verdiği festivalde Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu Kozan 1 Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Korosu, Seyyah Dance Project, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Korosu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Altın Kalpler Korosu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Belediye Orkestrası, Beyarmudu Belediyesi Star Dans Grubu, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Derneği, Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği Cimnastik Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Cimnastik Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası sahne aldı.

İncirli: Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin festivalleri artık bir marka

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin yaptığı tüm festivallerin artık bir marka haline geldiğini belirterek her zaman farklarını ortaya koyduklarını söyledi. İncirli, Kıbrıs’ın kalbindeki Mesarya ovasının verimli topraklarına işaret ederek altın sarısıyla donanmış uçsuz bucaksız ovaların hem bölgeye hem de memlekete huzur verdiğini vurguladı.

Yiğitler köyünün önemine, bölgede yetişen gafgarıtın faydalarına ve özelliklerine değinen İncirli, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yaşatan festivale katkı koyan herkesi kutladı. İncirli, ayrıca festivalin yapıldığı alanın engelli dostu olduğuna dikkat çekerek herkesi kucaklayan mekanlar yaratan Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür etti.

Karavezirler: Zoru başarıyoruz çünkü ben değil biz olarak hareket ediyoruz

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, 306 kilometrekare, 22 muhtarlığa hizmet verdiklerini belirterek “Her zaman söylüyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz zor olanı başarıyoruz çünkü ben değil biz olarak hareket ediyoruz” dedi.

Yiğitler köyünün verimli toprağı, çalışkan insanıyla bilindiğini ifade eden Karavezirler,

kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle ve yetiştirdiği değerli isimlerle beldenin önemli köylerinden biri olan Yiğitler’de düzenlenen festivale katılan ve katkı koyan herkese ayrıca mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Emir: Katkı koyan herkese teşekkürler

Yiğitler Muhtarı Ali Emir, festivalin yapılması için büyük emek veren Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ne ve katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Güçlühan: Festivaller toplumsal dayanışmayı güçlendirir

Yiğitler Köyü Güzelleştirme, Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Kadınlar Derneği (Yiğit-Der) adına Zehra Güçlühan, Gafgarıt Festivali’nin sadece bir eğlence değil aynı zamanda kültürümüzün, tarihimizin ve değerlerimizin nesilden nesle aktarıldığı bir buluşma olduğunu belirtti. Köy festivallerinin sadece gelenekleri yaşatmadığını aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirip, dostlukları pekiştirdiğini ifade eden Güçlühan, “Bu topraklar yalnızca bereketiyle değil, yetiştirdiği sanatçılar ve değerleriyle de anılır. Gölge Oyunu'nun usta ismi Mehmet Ertuğ, yazdığı kitaplarıyla geçmişe ışık tutan Sevil Emirzade ve koza işini geçmişten günümüze taşıyan Münise Özgür Mulla'yı unutmamak gerekir” dedi. Güçlühan, festivale katkı koyan herkese teşekkür etti.