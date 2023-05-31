Karataş’a 2 yıl hapis

“Bina açma, mülke tecavüz, sirkat” suçlarıyla ilgili olarak yargılanan Cumali Karataş, 48 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Barkın açıkladı.

Barkın, sanığın işlediği suçların toplumun huzur ve güvenliğini ciddi şekilde kaçırdığına değindi. Barkın, bu tür suçları işleyenlere karşı kamu menfaati göz önünde bulundurularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, 48 ay verdiklerini açıkladı.