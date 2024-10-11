"Kararlılık ve azimle kutsal görev devam ediyor"

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, UBP'nin yarattığı Meclis Krizi konusunda sessizliğini korurken, özellikle dün akşam yaşanan utanç verici görüntülerin ardından yine "tarafsızlık" ilkesini bozdu ve Ulusal Birlik Partisi'nin kuruluş yıldönümünü kutladı.

UBP'nin kuruluş yıldönümünü yazılı bir açıklamayla kutlayan Tatar'ın açıklamasındaki "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında kritik roller üstlenen bu değerli parti, bugün de aynı kararlılık ve azimle, kutsal göreve devam etmektedir" ifadeleri dikkat çekti.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunduğu süre boyunca gerçekleşen UBP kurultaylarında da "tarafsızlık" ilkesine uymayarak, UBP kurultaylarına katılmış ve yaptığı açıklamalarla tepki toplamıştı.

Programı yarıda kesilince CTP'yi suçlamıştı

UBP'nin Pazartesi günü başlattığı Meclis Krizinin ertesi günü kriz devam ederken Türkiye'ye park açılışına giden ve krizin büyümesiyle programını yarıda kesmek zorunda kalan Tatar, Türkiye'de bulunduğu sırada açıklama yaparak "Meclis oturumunu açmadığı" gerekçesiyle CTP'yi suçlamıştı.