“Kararı anayasal yetkilerimiz çerçevesinde vereceğiz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, basın ve hukuk alanında tartışma yaratan düzenlemelerle ilgili olarak yarın bir dizi kritik görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı; farklı görüşlerin diyalogla ele alınacağını ve nihai kararın Cumhurbaşkanlığı’nın anayasal yetkileri çerçevesinde verileceğini belirtti.

Erhürman, basın örgütleri, Medya Etik Kurulu ve Barolar Birliği ile art arda toplantılar yapılacağını ifade ederek, sürecin istişare temelinde yürütüleceğini kaydetti. Toplumda ve medyada süren tartışmaların doğal olduğunu vurgulayan Erhürman, buna rağmen tüm kesimlerin ortak bir zeminde buluşma sorumluluğu taşıdığına dikkat çekti.

Açıklama şöyle:

Yarın, basın örgütlerimizle, Medya Etik Kurulumuzla, Barolar Birliğimizle art arda görüşmeler yapacağız.

Farklı görüşler var, olacaktır. Diyalog kuracağız, doğru yolu birlikte arayacağız. Sonuçta, tam bir uzlaşmaya varamasak da, Cumhurbaşkanlığı olarak biz anayasal yetkilerimiz çerçevesinde bir karar vereceğiz.

Sosyal medya ortamında da, gazetelerde de bu konu tartışılıyor, tartışılacak elbette. Ama ne olur bu kurumların da, insanların da bizim olduğunu, farklı görüşlerde olsak da birbirimizin yüzüne bakacağımızı, bu ülke için birlikte bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu unutmayalım.

Ben siyasetçi olarak çok küfür duydum, eleştiri dozunun aşıldığını düşündüğüm çok olay yaşadım bugüne kadar. Siyasetle uğraşmayı kabul etmek, bu konuda toleranslı olmayı gerektiriyor. Ama siyasetçi olmayan gazeteciler, avukatlar için aynı şey geçerli olmalı mı emin değilim!

Dedim ya, bu kurumlar, bu insanlar bizim ve hep yüz yüze bakacağız, birbirimize hep ihtiyacımız olacak. Bu ülke için; çocuklarımız daha güzel günlerde yaşasınlar diye.