Karar, 23 Şubat’ta açıklanacak

Merkezi cezaevine uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan Hüseyin Mehmetoğlu’nun aleyhindeki davaya ilişkin karar 23 Şubat’a ertelendi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti, sanığın uyuşturucu madde içeren hap alma ve tasarruf suçundan beraat ettiğini açıkladı, cezaevine yasaklı eşya sokmak ve görevini kötüye kullanmak suçlarından mahkûm etti.

Hatırlanacağı üzere Hüseyin Mehmetoğlu cezaevine giriş yaparken üzerinde yapılan aramada, sırt çantasının içinde ve siyah renk yırtık eldivenin parmaklarının içine yerleştirilmiş 150 adet suboxon hap ile yakalanmıştı.

Gönüllü ifadesinde, cezaevinde uyuşturucu madde suçundan hükümlü tutuklu bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın yönlendirmesiyle Mağusa’da aranan bir kişiden aldığını itiraf etmişti.