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Karakum’da akşam saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Karakum’da akşam saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Karakum’da dün akşam saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

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Karakum’da dün akşam saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, A.A.(E-37) ile alkollü içki tesiri altında bulunan B.A.(E-37), B.A.(E-41) ve B.P.(E-36) bir taraf olup yine alkollü içki tesiri altında olan M.R.(E-37) ile kavga etti. Kavgada M.R.’nin burun kemiği kırıldı.

Bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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