“Kara para harcıyorsun, ev alıyorsun, soru sorulmuyor”

İngiliz the Guardian gazetesi, “Rus parası Kuzey Kıbrıs'ta inşaat patlamasını nasıl körüklüyor?” başlığıyla yayınladığı haberinde, Kıbrıs’ın güneyinde kısıtlamalara maruz kalan Rusların Kıbrıs’ın kuzeyine geçtiği ve yaptırımsız bir yaşam sürdükleri ifade edildi.

Haberde, “Ivan” isimli bir Ukraynalı ile de röportaj yapan Guardian muhabiri, “kara para aklama, ev alma ve banka işlemlerinin Kıbrıs’ın kuzeyinde oldukça rahat olduğu” yönünde yanıtlar aldı.

Habere göre üç yıl önce Kıbrıs’ın kuzeyine gelen ve bu süreçte – gazetenin ifadesiyle- “ikisi cafcaflı üç daire satın alan” Ivan, buradaki denetimsizliği şöyle aktarıyor:

“Burada çok sayıda Rus var ve evet ben Ukraynalıyım ama hepimiz burayı seviyoruz. Kara parayı harcamak istiyorsun, soru sorulmuyor. Ev almak istiyorsunuz soru sorulmuyor. Bankaların sürekli 'bunu nereden aldın, şunu nereden aldın?' diye sorduğu Londra gibi değil. Ama belki birkaç yıl içinde satışlarımızı tamamladığımızda İngiltere’ye gidebiliriz.”

Haberde, Rus oligarkların İskele bölgesine “yeni Limasol” adını verdiği ifade edilirken, bölge şu sözlerle tarif ediliyor:

“Bir zamanlar sıradan bir kasaba olan İskele, şimdiler demir ve ağır beton altında kalıyor. Kiril alfabesiyle yazılmış mağaza tabelaları, ‘rüya hayatı’ vaat eden reklam panoları, lüks otomobil bayileri ve kripto para mağazalarıyla dolu.”