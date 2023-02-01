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Kar yağışı nedeniyle yol kapandı

Kar yağışı nedeniyle yol kapandı

Polis, Selvili Tepe'de başlayan kar yağışı nedeniyle, St Hilarion Kavşağı ile Karşıyaka Piknik Alanı kavşakları arasında kalan güzergah yolun trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

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Polis, Selvili Tepe'de başlayan kar yağışı nedeniyle, St Hilarion Kavşağı ile Karşıyaka Piknik Alanı kavşakları arasında kalan güzergah yolun trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda da bulunuldu.

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