“Kar maskesi takarak sopalarla bir araca zarar verdiler”

Lefkoşa’da 7 Ocak akşamı boş arazi içerisindeki bir araca sopalarla zarar veren 4 zanlıdan biri olan E.S. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, 3 gün tutukluluk aldı, diğer üç zanlı ise hala aranıyor.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı E.S.’nin “Kasti Hasar, Tecavüz-i Alet Taşıma, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket meselesi” ile tutuklandığını belirtti. Polis, 07 Ocak 2022 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bulunan toprak alan içerisine B.K.'ye ait B.C.Ş.’nin kullanımında bulunan SU 792 plakalı aracı park ettikleri esnada üzerinde plaka olmayan araç içerisinden inen kimliği bilinmeyen kar maskeli 4 erkek şahıs sopalar ile vurarak batık oluşmasına sebep oldu.

Polis, 10 Ocak 2022 tarihinde mesele ile ilgili KGYS görüntülerinden yürütülen tahkikat neticesinde olayda kullanılan aracın KJ 057 plakalı araç ve konu aracı kullanan Zanlının tespit edilmesi sonucu Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği adı edilen Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklanıp olayda kullanılan KJ 057 plakalı araç emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın yeni başlamış olup alınması gereken ifadelerin, cep telefonu dökümlerinin, zanlı ile beraber olan 3 erkek şahsın tespiti ve mahkeme önüne çıkartılması ayrıca olayda kullanılan sopaların ve kullanılan kar maskelerinin bulunarak emare olarak zapt edilmesi gerektiğini belirtti. Polis, zanlının serbest kalması durumunda aranan kişilere ve emarelere etki etme olasılığı kuvvet ve muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep ederim.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)