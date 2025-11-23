Kapsayıcı eğitim için uluslararası iş birliği adımı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Avrupa Birliği ortaklığıyla finanse edilen “InclusiveEdu4AllNeeds” projesi kapsamında Lizbon’da düzenlenen sosyal diyalog yuvarlak masa toplantısına katıldı.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, EFEE ve Avrupa Eğitim Sektörel Sosyal Ortakları ETUCE, AB tarafından ortak finanse edilen “InclusiveEdu4AllNeeds” projesi çerçevesindeki etkinlik, özellikle Portekiz deneyimine odaklanarak, Avrupa genelinden 50 eğitim sendikası ve işveren örgütünü bir araya getirdi.

Program, uzman sunumları, etkileşimli atölyeler ve okul ziyaretlerini bir araya getirerek hem teorik bakış açıları hem de kapsayıcılığın pratik örneklerini sundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı temsilen ETUCE Kıbrıs Temsilcisi ve Genel Sekreter Burak Maviş ve Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen toplantıya katıldı. Ayrıca Güney Kıbrıs’tan POED VE OELMEK de toplantıda yer aldı.

Maviş, toplantıda, “Kıbrıs’ın kuzeyindeki özel eğitim ile ilgili gelişmelere ve ihtiyaçlara” değindi.

Sendikal deneyimlerin de paylaşıldığı toplantıda, ortak neler yapılabileceği konuşuldu.

Proje araştırmacıları Alison Milner ve Emily Winchip’in “Eğitimde Engelli Katılımı için Sosyal Diyalog” başlıklı sunumu, proje kapsamında devam eden çalışmalardan elde edilen ön bulguları paylaşmaları açısından öne çıkan bir konu oldu.

Sunumda, kapsayıcılığın sabit bir sonuç değil, sürekli bir gelişim süreci olduğu vurgulandı.

Ayrıca, anket sonuçları, kapsayıcılığa yönelik sosyal diyalog eylemlerinin engelli bireylerin ihtiyaçlarını özel olarak hedeflemek yerine daha geniş kapsamlı olma eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, engelli bireyler için öğretmenlik mesleğine erişilebilirliğin iyileştirilmesi ve liderlik ve destek rollerinde engelli temsilinin artırılması gibi temel eksiklikleri tespit etti.

Yuvarlak masa toplantısı, Portekiz bağlamında özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılması konusunda sosyal diyaloğun etkinleştirilmesi için bir fırsat olarak da hizmet verdi. Eğitim sendikaları, işveren örgütleri ve kamu otoritelerinden temsilcilerin katıldığı bir panel tartışması, eğitimin gerçek bir kaynaşmayı mümkün kılmak için daha fazla kaynak, daha fazla eğitim destek personeli ve yardımcı öğretmen gerektirdiği Portekiz kaynaştırma mevzuatının (DL 54) uygulanmasına odaklandı. Yuvarlak masa toplantısı ayrıca, katılımcıların deneyimlerini ve iyi uygulamalarını paylaştıkları karşılıklı öğrenme platformu işlevi gördü.

Bir grup etkinliğinde katılımcılar, eğitimde engellilerin kaynaştırılması için ortak yönergeler geliştirmeye dahil edildi. Katılımcılar, iş birliği içinde çalışarak uzmanlıklarını ve bakış açılarını paylaşarak, projenin 28-29 Ocak 2026 tarihlerinde Kişinev’de düzenlenecek son konferansında sunulacak bir dizi yönergenin temelini attılar.

Program, iki okula yapılan saha ziyaretleriyle sona erdi. Escola de Comércio de Lisboa ve Agrupamento de Escolas José Saramago yapılan ziyaretler, katılımcılara kapsayıcı eğitimin uygulamadaki durumunu ilk elden görme fırsatı sunarak, okulların çeşitlilik, eşit fırsatlar ve toplum katılımına olan bağlılığını vurguladı.

Projenin bir sonraki adımı, 28-29 Ocak 2026 tarihlerinde Kişinev’de düzenlenecek son konferans oldu. Konferansta, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde ortak sosyal ortak girişimleri aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin eğitim sistemine ve eğitim politikalarına etkili bir şekilde dahil edilmesinin nasıl teşvik edileceğine ilişkin Ortak Pratik Kılavuzlar sunulacak.