“Kapıdaki polisler kontrol ediyor mu diye merak ettim”

Sahte araç sigortasıyla Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine geçmeye çalışan A.M. isimli şahıs suçüstü yakalanarak tutuklandı, “Resmi Sahte Evrakı Tedavüle Sürme ve Suç İşlemeye Teşebbüs” suçlamasıyla teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede söz alan zanlı, “Sadece merak ettim acaba kapıdaki polisler tarihlere bakıyor mu diye. Benim mental sorunlarım var, cezaevine gitmek istemiyorum” dedi ancak mahkemenin talep ettiği şartları yerine getiremedi, 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının Çarşamba gün Lefkoşa’daki Kermiya geçiş noktasından sahte araç sigortasıyla geçiş yapmaya kalkıştığını ve bu kapsamda “suçüstü” tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan araştırmada zanlının 6 Haziran- 9 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan 3 aylık geçerli sigortasının bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının geçerli sigorta belgesine ait seri numaralarını kullanarak, 6 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli yazılan sahte sigorta poliçesi hazırladığını ifade etti.

Sahte belgenin emare alındığını kaydeden polis, sahte belgenin inceleneceğini belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam edeceğini ancak zanlının, soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi.

Polis memuru, zanlının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, bir ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise cezaevine gitmek istemediğini söyleyerek, “Sadece merak ettim acaba kapıdaki polisler tarihlere bakıyor mu diye. Benim mental sorunlarım var, cezaevine gitmek istemiyorum” dedi.

Zanlının beyanı üzerine Yargıç Tutku Candaş, KKTC vatandaşı kefil bulması halinde teminatla serbest bırakılabileceğini söyledi.

Ancak zanlı mahkemenin talep ettiği kefili bulamadı.

Aktarılan beyanları değerlendiren Yargıç Candaş, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.