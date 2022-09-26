Kanunsuz avlanmaya iki tutuklu

İkinci İnce Av kapsamında, dün polisin ülke genelinde yaptığı denetimlerde 19 ve 43 yaşlarında 2 kişi tutuklandı.

Buna göre, Kalkanlı’da, 19 yaşındaki A.O.K.’nin (E) avlanma ruhsatı olmadığı halde adına kayıtlı olmayan av tüfeğiyle kanunsuz avlandığı tespit edildi. Söz konusu şahısla meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen 43 yaşındaki O.K.(E) tutuklandı.